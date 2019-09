Terminate le partite di Serie A in programma alle 15.00, due le vittorie in casa, una in trasferta. Festeggiano le romane, così come l’Udinese.

Lazio – Genoa 4-0 (7’ Milinkovic, 40’ Radu, 59’ Caicedo, 78’ Immobile)

Lecce – Roma 0-1 (56’ Dzeko)

Udinese – Bologna 1-0 (27’ Okaka)

