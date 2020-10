Serie A – Udinese-Parma, è 1-1 alla fine del primo tempo

Finisce 1-1 il primo tempo tra Udinese e Parma nella gara delle 18.00 di questa giornata di Serie A. Marcature tutte brasiliane.

Termina in parità, 1-1, il primo tempo della sfida in corso al Friuli di Udine tra i padroni di casa e il Parma di Fabio Liverani: per la squadra di Gotti primo gol stagionale, anche se a passare per primi sono gli ospiti.

Alla mezz’ora azione personale di Hernani, che supera Arslan e con un destro sporco beffa Nicolas. Reazione immediata per i friulani: calcio d’angolo battuto forte e stacco imperioso di Samir, che mette ancora in evidenza le difficoltà difensive della squadra di Liverani nella marcatura a zona.

Comments

comments