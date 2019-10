Finito il primo tempo del secondo anticipo di Serie A, settima giornata. Il Verona è in vantaggio in casa sulla Sampdoria di Di Francesco.

Si conclude 1-0 per il Verona il secondo anticipo della 7^ di campionato. I padroni di casa stanno superando la Samp di Di Francesco, sempre più in crisi, grazie al gol di Kumbulla realizzato al 9′ del primo tempo dagli sviluppi di calcio d’angolo. Altri 45′ a disposizione dei blucerchiati per provare a rialzarsi.

