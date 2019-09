Si è appena concluso l’anticipo della sesta giornata del campionato di Serie B tra Pescara e Crotone che ha visto i calabresi vincere 3-0.

A decidere il match la doppietta dell’ex Benali e un gol di Crociata. Con questa vittoria in trasferta il Crotone sale momentaneamente al secondo posto in classifica in attesa delle altre partite.

