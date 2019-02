Serie B: il Brescia va in fuga, vince il Pescara, Lecce ko a Cittadella

Nelle gare odierne delle 15 di Serie B, risultati importanti per la classifica.

Nella 24° giornata di serie B prosegue la marcia del Brescia che batte per 2-0 in casa il Crotone e si porta a +4 sul secondo posto. Partita si sofferenza per i lombardi che trovano il vantaggio solo all’80’ con una autorete di Molina prima del gol del solito Donnarumma.

Secondo successo di fila per il Pescara che riconquista il terzo posto grazie a Mancuso che archivia la contesa con una doppietta dopo appena 18 minuti. Crolla invece il Lecce contro il Cittadella: La Mantia illude Liverani poi si scatena Moncini che con una tripletta conduce la gara verso il 4-1 finale.

Tre punti preziosissimi per il Carpi: Marsura e Coulibaly ribaltano lo Spezia dall’85’ al 91′. Chiudono i match delle 15 le due vittorie esterne di Ascoli e Cosenza: Rosseti inguaia la Cremonese che viene contestata, i calabresi espugnano il Curi di Perugia e si portano a -3 dall’ottavo posto che vuol dire play-off.

Fonte: sportmediaset

