Serse Cosmi: “Domani voglio una squadra con personalità che sappia attaccare la profondità”

Nella sala stampa dello stadio Curi l’allenatore del Perugia Serse Cosmi, in conferenza stampa ha presentato la partita degli ottavi di finale contro il Napoli in programma domani alla stadio San Paolo alle ore 15:00.

Questi i passaggi più significativi del nuovo allenatore degli umbri.

“In questi primi giorni abbiamo pensato alla preparazione delle partite dando priorità ad alcuni aspetti. Ho visto attenzione, applicazione ed entusiasmo. Con questa maglia ogni allenamento è un’emozione. Da domani iniziano le partite e quelle sono l’essenza.

Domani voglio vedere personalità. Voglio una squadra che sappia attaccare la profondità, non solo con gli attaccanti. Voglio che i giocatori facciano vedere alla gente che vogliono vincere le partite.

Per domani indisponibili anche Mazzocchi e Capone che sono influenzati e non convocati. Nicolussi viene invece a Napoli. Angella torna in gruppo da mercoledì

“Stimo Gattuso fin da quando era un giocatore”.

