Si chiude ufficialmente il Calciomercato, tutti i grandi colpi delle squadre italiane

Si è chiuso ufficialmente da pochi minuti il calciomercato estivo che ha visto le squadre italiane molto attive non solo per tutta la sessione ma anche in questo ultimo giorno.

Facciamo un breve riepilogo degli acquisti e delle cessioni più importanti per ogni squadra della Serie A.

Atalanta:

Acquisti: Kjaer (Siviglia), Muriel (Siviglia), Malinovsky (Genk).

Cessioni: Mancini (Roma), Cornelius (Parma),

Bologna:

Acquisti: Medel (Besiktas), Bani (Chievo), Orsolini (Juventus), Soriano (Villareal).

Cessioni: Calabresi (Amiens), Donsah (Cercle Brugge), Pulgar (Fiorentina), Nagy (Bristol), Helander (Rangers).

Brescia:

Acquisti: Romulo (Genoa), Balotelli (svincolato),

Cessioni: Romagnoli (Empoli)

Cagliari:

Acquisti: Olsen (Roma), Simeone (Fiorentina), Pellegrini (Juventus), Nandez (Boca Juniors), Nainggolan (Inter), Rog (Napoli), Cacciatore (Chievo).

Cessioni: Romagna (Sassuolo), Farias (Lecce), Barella (Inter), Thereau (Fiorentina).

Fiorentina:

Acquisti: Ghezzal (Leicester), Pedro (Fluminense), Duncan (Liverpool), Caceres (svincolato), Dalbert (Inter), Pulgar (Bologna), Ribery (svincolato), Badelj (Lazio), Boateng (Sassuolo), Lirola (Sassuolo).

Cessioni: Simeone (Cagliari), Veretout (Roma), Vitor Hugo (Palmeiras), Lafont (Nantes).

Genoa:

Acquisti: Pinamonti (Inter), Zapata (svincolato), Saponara (Fiorentina), Barreca (Monaco), Schone (Ajax).

Cessioni: Romulo (Brescia), Lapadula (Lecce), Veloso (Verona), Bessa (Verona).

Hellas Verona:

Acquisti: Wesley (svincolato), Pessina (Atalanta), Amrabat (Club Brugge), Adjapong (Sassuolo), Badu (Udinese), Bocchetti (Spartak Mosca), Lazovic (Genoa).

Cessioni: Marrone (Livorno).

Inter:

Acquisti: Sanchez e Lukaku (Manchester United), Barella (Cagliari), Biraghi (Fiorentina), Godin (Atletico Madrid), Lazaro (Hertha), Sensi (Sassuolo).

Cessioni: Perisic (Bayern Monaco), Nainggolan (Cagliari), Icardi (PSG),

Juventus

Acquisti: Danilo (Man City), De Ligt (Ajax), Buffon (svinc), Rabiot (PSG), Ramsey (Arsenal), Demiral (Sassuolo).

Cessioni : Kean (Everton), Cancelo (Man City).

Lazio:

Acquisti: Jony (Malaga), Lazzari (Spal).

Cessioni: Badelj (Fiorentina).

Lecce

Acquisti: Lapadula (Genoa), Farias (Cagliari), Babacar (Sassuolo), Imbula (Stoke City), Dell’Orco (Sassuolo).

Cessioni:

Milan:

Acquisti: Rebic (Eintracht Francoforte), Duarte (Flamengo), Bennacer (Empoli), Hernandez (Real Madrid), Krunic (Empoli), Leao (Lille).

Cessioni: Andrè Silva (Eintracht), Cutrone (Wolverhampton).

Napoli

Acquisti: Llorente (svinc), Manolas (Roma), Lozano (PSV), Elmas (Fenerbahce), Di Lorenzo (Empoli)

Cessioni: Chiriches (Sassuolo), Ounas (Nizza), Rog (Cagliari), Albiol (Villareal), Diawara (Roma), Verdi (Torino).

Parma

Acquisti: Darmian (Man. United), Pezzella (Udinese), Laurini (Fiorentina), Karamoh (Inter), Brugman (Pescara).

Cessioni: Dezi (Empoli), Bastoni (Inter), Stulac (Empoli).

Roma

Acquisti: Mkhitaryan (Arsenal), Kalinic (Atletico Madrid), Smalling (Man United), Zappacosta (Chelsea), Veretout (Fiorentina), Mancini (Atalanta), Pau Lopez (Betis), Diawara (Napoli), Spinazzola (Juventus).

Cessioni: Schick (Lipsia), Olsen (Cagliari), Manolas (Napoli), Defrel (Sassuolo), Nzonzi (Galatasaray), El Shaarawy (Shangai), Pellegrini (Juventus).

Sapmdoria:

Acquisti: Rigoni (Zenit), Leris (Chievo), Depaoli (Chievo).

Cessioni: Sala (Spal), Praet (Leicester).

Sassuolo:

Acquisti: Romagna (Cagliari), Chiriches (Napoli), Defrel (Roma), Obiang (West Ham), Traorè (Juventus), Caputo (Empoli).

Cessioni: Boateng e Lirola (Fiorentina), Sensi (Inter), Di Francesco (Spal), Babacar (Lecce).

Spal:

Acquisti: Sala (Samp), Tomovic (Chievo), Di Francesco (Sassuolo), D’Alessandro (Atalanta), Igor (Salisburgo), Berisha (Atalanta), Murgia (Lazio).

Cessioni: Lazzari (Lazio), Gomis (Dijon).

Torino:

Acquisti: Laxalt (Milan), Verdi (Napoli), Aina (Chelsea), Bonifazi (Spal).

Cessioni: Ljaic (Besiktas), Niang (Rennes).

Udinese:

Acquisti: Becao (Bahia), Nestorovski (Palermo), Jajalo (Palermo).

Cessioni: Pezzella (Parma), Scuffet (Spezia), Badu (Verona).

Comments

comments