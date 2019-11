L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la cerimonia del ‘Premio Maestrelli’.

“Napoli? E’ un’ottima squadra che ha perso qualche punto ma lo riprenderà perché Ancelotti è un , è grandissimo allenatore. Per la lotta Champions ci sono tante squadre attrezzate, è normale che la classifica si stia delineando ma non siamo neanche a un terzo del campionato quindi è troppo presto per fare previsioni.”

