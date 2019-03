Sindaco Salisburgo: “Con il Napoli atmosfera eccezionale. Il nostro stadio finanziato da istituzioni regionali e nazionali”

Il sindaco di Salisburgo, Harald Preuner, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete in onda su Radio Marte.

Che tipo di atmosfera c’è a Salisburgo prima di questa partita e che tipo di atmosfera aspettarci domani allo stadio? I tifosi qui a Salisburgo sono entusiasti di poter affrontare una grande squadra, con così tanta storia come il Napoli, nel nostro stadio. Quindi c’è grande aspettativa per questa partita ma i nostri tifosi sono famosi per il loro rispetto e per la loro correttezza. Dunque di sicuro ci sarà grande atmosfera ed eccitazione, quello sì. Ma non violenza.

3mila tifosi del Napoli sono attesi in città per guardare la partita: siete fiduciosi del fatto che tutto andrà per il meglio? Saranno prese speciali misure di sicurezza? Spero che i tifosi del Napoli vengano a Salisburgo solo per godersi una grande partita e magari conoscere un po’ della nostra bellissima città. Ma ovviamente ci saranno misure di sicurezza e forze di Polizia lungo tutte le strade principali.

Il Calcio Napoli ha alcuni problemi con il Comune per la questione stadio. Ci racconta come avete proceduto con la costruzione del nuovo stadio nel 2003? Il nostro vecchio stadio era nel centro di un quartiere residenziale, con tanti appartamenti nei dintorni mentre il nuovo stadio, aperto nel 2003, non è di poco fuori città. Per la sua costruzione hanno lavorato fianco a fianco le istituzioni locali, regionali e nazionali, finanziando tutti insieme l’intera costruzione dello stadio.

Cosa devono necessariamente vedere della vostra città i tifosi del Napoli, prima di andar via? Bene, con le sue tante influenze culturali, Salisburgo è stata definita per secoli ‘La Roma del Nord’. Ovviamente consiglio di vedere la città vecchia, la fortezza di Salisburgo, il duomo e i luoghi nei quali è nato Mozart.

Il Salisburgo ha pubblicato su Instagram una vignetta che ha fatto molto discutere qui a Napoli. Sarebbe bello che dal Sindaco arrivasse un messaggio di rispetto e di amicizia alla città di Napoli e alla sua gente.. Ho visto la vignetta soltanto ieri e non credo che volesse offendere qualcuno. Penso che la vignetta volesse dire che semplicemente che il Salisburgo giocherà con maggior forza (calore) e che il Napoli avrà bisogno di correre e sudarsi il passaggio del turno. Al di là di questo, credo che Salisburgo e Napoli abbiano molto in Comune: la storia, i bellissimi panorami, la musica e il buon cibo. Una partita di calcio è solo una partita di calcio, ma oltre la partita sia io che tutta la gente di Salisburgo abbiamo il ‘più sommo rispetto per la città e per la gente di Napoli.

È un tifoso del Salisburgo? Credete nella rimonta come contro la Lazio o stavolta sarà più difficile? Ovviamente farò il tifo per i nostri ragazzi, in passato il Salisbrugo è stato capace di battere squadre importanti come Lazio e Borussia Dortmund, quindi mai dire mai, ma sarà molto difficile provare a ripetere una rimonta del genere contro il Napoli, che ha quasi buttato fuori Liverpool e Psg dalla Champions League.

