Situazione Napoli: quanti indisponibili con la Lazio per squalifica, infortunio e Coppa d’Africa

Lazio-Napoli: Mazzarri deve fronteggiare l’emergenza per l’assenza di tanti giocatori. Sarà l’occasione per vedere Lindstrom dal primo minuto? Ci sarà spazio anche per Ngonge?



Per la squadra azzurra saranno assenti per squalifica: Jens-Lys Michel Cajuste, Khvicha Kvaratskhelia, Giovanni Simeone.

Out per infortunio: MERET (lesione di secondo grado al muscolo semimembranoso sinistro, rientro previsto a febbraio); NATAN: lussazione alla spalla (rientro previsto per metà/fine febbraio); OLIVERA (lesione del collaterale mediale, in dubbio con la Lazio); DEMME (stiramento al gemello, in forte dubbio con la Lazio).

Fuori perchè impegnati in Coppa d’Africa: Osimhen e Anguissa.

Situazione indisponibili domenica per la LAZIO: IMMOBILE (squalificato); ZACCAGNI: (squalificato); CASTELLANOS: infortunio (in dubbio); PATRIC (problema muscolare ma può recuperare).

foto copertina sito ssc napoli

Comments

comments