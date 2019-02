Sky, Ancelotti: “Se Hamsik vuole andare è giusto accontentarlo. Mi aspettavo questa reazione”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro la Sampdoria.

“Mi aspettavo una reazione del genere, l’anormalità è stata la partita di martedì perché anche contro la Lazio qui avevamo giocato una grande partita, così come fatto oggi. Hamsik? C’è una trattativa in corso, che dobbiamo valutare insieme. Questa società ha grande rispetto per Marek, se lui ha voglia di fare un’altra esperienza c’è la volontà di accontentarlo, non nascondiamo niente. Credo ci sia la voglia da parte sua di partire. In questo nuovo ruolo ha giocato molto bene, però abbiamo provato spesso Fabian, abbiamo anche Diawara, quindi siamo ben coperti.

Con il Milan era mancata profondità, c’era stata poca reattività, il cambio di fronte veloce è una componente importante che oggi abbiamo fatto alla perfezione. Zielinski simile a Thiago Alcantara? Piotr ha più dinamismo, lo spagnolo è più bravo nel gioco corto.

Gol pronosticato a Insigne? È da novembre che glielo dico, oggi ci ho azzeccato. Per lui era importante tornare alla rete. Tutti i centrocampisti mi hanno dato soddisfazione, certo non abbiamo un sosia di Hamsik, ma il ruolo può essere interpretato in diversi modi. Far tirare il rigore a Koulibaly? Ha cercato il gol, ha giocato bene ma per i rigori è meglio affidarsi a qualche specialista, visto che le partite finiscono quando l’arbitro fischia. Uno stadio pieno ci farebbe giocare ancora meglio”.

