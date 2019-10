Sky, clamorosa esclusione per Insigne: andrà in tribuna!

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rivelato un’importantissima indiscrezione in vista del match di Champions League tra Genk e Napoli.

A sorpresa, Lorenzo Insigne non sarà della partita: il capitano azzurro sembrava destinato a partire dal primo minuto, ma a quanto pare si accomoderà in tribuna. Non sono ancora chiari i motivi di questa scelta di Carlo Ancelotti, ma uno di questi potrebbe essere l’importanza del match di domenica contro il Torino. Al posto di Insigne, sulla sinistra, ci sarà Fabian, con Allan, Elmas e Callejon a completare il centrocampo.

