Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha parlato del prosieguo dell’avventura del Napoli in Champions League negli studi dell’emittente satellitare.

“La prossima gara del Napoli sarà fondamentale per gli equilibri del girone. Il Salisburgo sono anni che in Europa League fa molto bene e arriva lontano. Lo scorso anno fu eliminato proprio dal Napoli ma vinse 3-1 in casa. Sarà un match aperto. Gli austriaci sono coraggiosi”.

