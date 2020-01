Sky, Conte: “Vittoria importante su un campo difficile. Lukaku? Un diamante grezzo da svezzare”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto sul campo del Napoli.

“Non sono molto d’accordo con mister Capello, non mi è sembrato che l’Inter abbia solo difeso e giocato in ripartenza, ho visto una squadra che ha cercato di aggredire altissimo il Napoli cercando di farlo per tutta la partita. Questa vittoria ha una valenza importante, vincere al San Paolo non è mai facile per nessuno, vedendo anche quanto fatto dagli azzurri negli scorsi anni. Abbiamo ridotto in maniera importante il gap con loro e la Juve, queste partite aumentano l’autostima. Dobbiamo continuare a giocare con coraggio, trovare le giuste verticalizzazioni e difendere in maniera giusta.

Bastoni? Io faccio delle scelte, lui è il nostro futuro ma anche il nostro presente. Se diventa più cattivo in fase difensiva avrà un grandissimo futuro. Quando aggredisci alto può capitare che vengano concesse occasioni, e il Napoli avrebbe potuto approfittarne. Lukaku? È una pippa, ne ho sentite dire tante su di lui, quindi continuiamo a dire che è una pippa. Oggi è facile parlare di lui, ma può ancora migliorare, così come può farlo anche Lautaro. Ho sempre detto che Romelu è un diamante grezzo da svezzare, stiamo lavorando tantissimo sul loro gioco di coppia”.

