Sky, Giuntoli a colloquio con il ds del Boca dopo la vittoria sul Liverpool

L’emittente satellitare Sky Sport ha rivelato un retroscena su Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, immediatamente successivo alla vittoria sul Liverpool.

Il dirigente azzurro, alla fine del match, si sarebbe trattenuto con Nicolas Burdisso, ds del Boca Juniors: ” “Al fischio finale il ds Giuntoli si è trattenuto con Nicolas Burdisso, che ricopre la stessa carica al Boca Juniors, che era presente allo stadio ad assistere a Napoli-Liverpool. I due sono già entrati in contatto negli scorsi mesi, quando hanno discusso di Agustin Almendra e l’incontro di ieri potrebbe essere servito per rafforzare il legame col Boca nella prospettiva di operazioni future. Burdisso è atteso in giornata a Madrid, dove sarà spettatore anche di Atletico-Juventus, per poi rientrare in Argentina”.

