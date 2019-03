Sky, i dubbi di formazione di Ancelotti: Diawara, Verdi e Insigne scalpitano

L’emittente satellitare Sky Sport, durante il notiziario sportivo, ha parlato della possibile formazione del Napoli per la gara di domenica contro il Sassuolo.

Numerosi dubbi di formazione per Carlo Ancelotti, che dovrà fare i conti anche con la squalifica di Meret: tra i pali, dunque, ci sarà Ospina. In difesa, Koulibaly e Maksimovic dovrebbero esserci, visto che, al contrario, saranno indisponibili in occasione della gara di ritorno contro il Salisburgo.

In mediana, scalpitano Diawara e Verdi, desiderosi di un’occasione dal primo minuto. In attacco, con ogni probabilità, dovrebbe esserci Insigne, tenuto a riposo nella sfida di ieri sera contro gli austriaci.

