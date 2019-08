L’emittente satellitare Sky Sport ha rivelato importantissime novità a proposito di Mauro Icardi, attaccante ed ex capitano dell’Inter.

L’argentino avrebbe deciso di rimanere in nerazzurro, allenandosi al 101%, per provare a convincere Antonio Conte a puntare nuovamente su di lui. La società nerazzurra, tuttavia, sembra irremovibile sulla questione. In ogni caso, Icardi dovrebbe restare a Milano almeno fino a gennaio, a meno di clamorosi affondi della Juventus negli ultimi giorni di mercato.

