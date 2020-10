La redazione di Sky Sport riferisce le ultime in merito al possibile passaggio di Adam Ounas al Cagliari, idea in piedi in queste ultime ore di mercato.

A quanto pare Napoli e Cagliari hanno ripreso a parlare della trattativa nelle ultime ore e hanno continuato a farlo per trovare un accordo. Accordo che poi è arrivato proprio pochi minuti fa ed il passaggio di Ounas al club sardo è andato a buon fine.

