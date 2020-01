Sky: il Chelsea ha offerto 10 milioni per Mertens, il Napoli dice no

La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Chelsea per Dries Mertens.

Sembrerebbe che il Chelsea abbia fatto un’offerta di 10 milioni al Napoli che però ha rifiutato. Le possibilità per cui Mertens possa partire direzione Londra sono molto basse nonostante i tempi per chiudere la trattativa ci siano. Riguardo ad un possibile interesse della Roma è ancora più difficile che questa situazione si realizzi dato che il calciatore si muove a Gennaio solo per andare all’estero.

