La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Spal per Andrea Petagna.

Sembrerebbe, infatti, che il Napoli abbia fatto un’offerta alla Spal pari a 22 milioni di euro più 2 di bonus. Gli spallini, però, hanno rifiutato l’offerta cercando di impostarla per l’estate in modo da tenere in rosa l’attaccante per inseguire il sogno salvezza. Al Napoli interessa anche Mateta del Mainz.

Comments

comments