Sky – Il Napoli chiude per Politano, manca la formalizzazione

Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti relativi riguardo l’affare che dovrebbe portare Politano al Napoli; c’è l’accordo per l’ingaggio.

Questo significa che la trattativa per portare Politano in azzurro è tutta in discesa. L’incontro tra l’Inter e gli agenti del giocatore è terminato da poco, riferisce Sky Sport, ed ora manca solo da formalizzare l’affare; Napoli ed Inter, infatti, hanno già trovato un’intesa di massima per quanto riguarda l’operazione.

Tra l’altro, nella sede dell’Inter, c’erano anche gli agenti di Llorente che potrebbe entrare nell’affare in un secondo momento. Al momento il Napoli non vuole lasciar andare lo spagnolo, dato che Mertens ancora non ha recuperato dall’infortunio.

