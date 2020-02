Sky: il Napoli prova l’affondo anche per Boga

La redazione di Sky Sport fornisce delle importanti indiscrezioni su un possibile interessamento del Napoli per Jeremie Boga.

Sembrerebbe, infatti, che gli azzurri vogliano provare l’affondo anche per l’attaccante del Sassuolo. Gli emiliani, però, stanno trattando con il Chelsea per togliere la recompra a cui i Blues hanno diritto in cambio di un corrispettivo economico. Il Sassuolo prova questa operazione per poter essere l’unico proprietario del calciatore e valutare indipendentemente dal club inglese il suo destino.

