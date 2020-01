Sky – Napoli e Verona danno l’ultimatum a Amrabat

Sky Sport riferisce che Napoli e Verona hanno dato una sorta di ultimatum a Sofyan Amrabat, nel decidere se andare oppure no nel club azzurro.

Questo perché le due società hanno già trovato da tempo l’accordo per il centrocampista; Amrabat, dal canto suo, non sarebbe d’accordo con la proposta di cinque anni di contratto e ne chiede quattro.

Il Napoli ed il Verona hanno cominciato a mettere pressioni agli agenti del ragazzo, per avere una risposta entro domenica. Risposta che sarà definitiva.

Sky Sport, inoltre, riferisce che, nel caso in cui dovesse saltare la trattativa per Amrabat, si riaprirebbe quella per Kumbulla. Su quest’ultimo, però, è in vantaggio l’Inter ma il Verona non avrebbe problemi ad aprire un altro tipo di doppia operazione con il Napoli.

