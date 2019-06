Sky, Napoli: offerta per Mota Carvalho dell’Entella

Il Napoli prepara un colpo in prospettiva: le ultime di mercato secondo Gianluca Di Marzio, giornalista Sky.

“Manovre in entrata per gli azzurri che preparano un colpo in prospettiva. Il club azzurro ha infatti formulato un’offerta (1,8 milioni) per Mota Carvalho della Virtus Entella.

Attaccante classe ’98, la scorsa stagione in Serie C ha collezionato 35 presenze, 12 gol e 5 assist. L’idea del Napoli è quella poi di girarlo in prestito al Bari, oppure lasciarlo ancora all’Entella, in base a ciò che preferirà il giocatore.

Mota Carvalho piace anche alla Juventus (che lo girerebbe sempre in prestito) ma al momento per questo attaccante è il Napoli ad essere avanti. “

Fonte foto profilo Facebook Virtus Entella.

Comments

comments