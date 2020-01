Sky, Napoli-Petagna: alzata l’offerta alla Spal

Sky – Il Napoli ci prova ancora per Petagna. In mattinata Giuntoli ha alzato l’offerta al club di Ferrara che al momento non intende cedere.

“Nella giornata di oggi, i ferraresi hanno infatti nuovamente comunicato ad agente e Napoli che non hanno intenzione di privarsi ora di Petagna. Il Napoli era arrivato a offrire questa mattina 22 milioni più 2 di bonus, senza successo. La nuova idea è quindi quella di chiudere comunque l’accordo per un titolo definitivo ma poi prestare il giocatore proprio alla Spal fino a giugno. Senza questo passaggio formale, non si potrà portare avanti la trattativa.”

Gianluca Di Marzio.

