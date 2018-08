Sky: nasce il nuovo Bari di De Laurentiis, contatti con Edy Reja

Inizia a prendere forma il Bari di Aurelio De Laurentiis

In attesa che il nuovo patron biancorosso (la presidenza della SSC Bari sarà del figlio Luigi) incontri all’inizio della prossima settimana Edy Reja, per il quale potrebbe essere pronto un ruolo da direttore dell’area tecnica – “Ho smesso di allenare” ha assicurato l’ex guida di Atalanta e Napoli a chi in queste ore gli chiedeva se fosse pronto al ritorno in panchina, ma mai dire mai – si inseguono nomi e ipotesi per la panchina del club biancorosso, chiamato a ripartire dalla Serie D a meno di una clamorosa ammissione dell’ultim’ora in C.

Al nome di Fabio Viviani, un passato da collaboratore tecnico di Reja al Napoli e in panchina a Palermo, si è aggiunto nelle ultime ore quello di un profilo che l’anno scorso ha allenato in B: Nicola Calabro, fresco di addio con il Carpi e ben noto in Puglia per il salto tra i professionisti con la Virtus Francavilla. Contatti ufficiali non ancora avviati, ma indicazioni di gradimento delle quali i diretti interessati sono a conoscenza.

Stesso discorso per Matteo Lauriola, ex direttore sportivo del Carpi con radici in Puglia e un ottimo rapporto con il ds del Napoli Cristiano Giuntoli: un’altra pista porterebbe invece la delega del mercato nelle mani dello stesso Giuntoli, accompagnato nel percorso da Giandomenico Costi, ex difensore di Modena e Milan e già suo collaboratore a Carpi. Senza dimenticare per la panchina altre piste che portano a nomi di esperienza per il Sud. Dalla scelta dell’allenatore – e dalla categoria – dipenderà poi l’allestimento della rosa: dall’orbita Napoli potrebbero arrivare l’attaccante brasiliano classe 1995 Vinicius Morais e il centrocampista 18enne Gianluca Gaetano, mentre i nomi di Nenè (ha mercato in C con Potenza e Monopoli), Franco Brienza e Federico Andrada potrebbero rappresentare il collante con il recente passato. A Bari, dopo un’estate di tribolazioni, hanno fretta di ripartire.

