Sky, nessuna trattativa con il Milan: Insigne vuole rinnovare con il Napoli

L’emittente satellitare Sky Sport ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli.

Insigne ha un contratto in scadenza a giugno 2022, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e la visita del suo agente, Vincenzo Pisacane, nella sede del Milan aveva già fatto suonare le prime sirene di mercato. Tuttavia, la stessa Sky smentisce: non c’è, al momento, alcuna trattativa tra Insigne e i rossoneri. Anzi, l’obiettivo principale del capitano è quello di rinnovare con il Napoli, andando a firmare, essendo vicino ai 30 anni, l’ultimo rinnovo economicamente importante.

