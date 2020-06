Sky, offerta del Napoli per Ricci: c’è la concorrenza di due club di Serie A

Il Napoli ha messo nel mirino Samuele Ricci, giovanissimo centrocampista dell’Empoli messosi in luce nell’ultimo campionato di Serie B.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, gli azzurri avrebbero già formulato un’offerta al club toscano: “Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è mosso in anticipo e il club ha già formulato una prima offerta all’Empoli tra gli 11 e i 12 milioni di euro. Richiesta che viene valutata con attenzione dalla società del presidente Corsi, in virtù anche dei buoni rapporti precedenti”.

Tuttavia, il Napoli dovrà guardarsi le spalle dalla concorrenza: “Attenzione alla Fiorentina, altra società che ha ottime relazioni con l’Empoli. Il direttore sportivo Daniele Pradé sta spingendo per cercare di far rimanere il ragazzo in Toscana, mettendo sul piatto della bilancia un progetto tecnico su misura. In sostanza, maggiori possibilità di avere minutaggio da subito. Una soluzione che potrebbe trovare riscontri positivi anche nella famiglia di Samuele, attentissima alla crescita non solo calcistica di un ragazzo che ha sempre giocato vicino a casa”.

Da non sottovalutare, inoltre, anche il Milan che, qualora dovesse scegliere Ralf Rangnik come nuovo allenatore, potrebbe inserirsi nella corsa a Ricci: il tecnico tedesco, infatti, aveva già fatto il suo nome quando allenava il Lipsia e non è da escludere un tentativo di portarlo in rossonero.

Comments

comments