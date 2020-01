La redazione di Sky Sport fornisce importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Inter per Matteo Politano.

Sembrerebbe, infatti, che Politano sia virtualmente un calciatore del Napoli. L’affare è chiuso su una base con prestito con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni. Al calciatore verrà concesso un contratto da 4 anni e mezzo con opzione per il quinto.

Nell’affare non è compreso Llorente che il Napoli non vuole far partire dopo l’infortunio di Mertens.

