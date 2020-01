Sky – Politano-Napoli, i dettagli delle cifre definitive

La redazione di Sky Sport ha fornito le cifre definitive dell’affare che porterà Matteo Politano in azzurro e gli aggiornamenti riguardo le visite mediche.

Detto del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto, ora si conoscono anche le cifre definitive dell’accordo tra Inter e Napoli. Per il prestito oneroso ci sarà l’esborso di 2,5 milioni, per il riscatto sono 19 milioni di euro. A questi si aggiungono 2 milioni di bonus, legati al raggiungimento della Champions League e alle presenze.

Per quanto riguarda il contratto, Politano firmerà fino al 2024 con un ingaggio da 2,2 milioni più 300 mila euro di premi da poter raggiungere facilmente. Sky Sport, in particolare Gianluca Di Marzio, riferisce anche che le visite mediche saranno sostenute lunedì e che il giocatore avrà la maglia numero 21.

