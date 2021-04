Sky, prove di distensione tra ADL e Gattuso: rapporto in via di ricostruzione

L’emittente satellitare Sky Sport ha parlato del futuro di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, squadra in piena corsa Champions.

Nelle ultime settimane, l’allenatore calabrese sembrava ormai al passo d’addio, ma le ultime uscite degli azzurri, condite da prestazioni sempre più convincenti potrebbero cambiare le carte in tavola. Lo stesso Aurelio De Laurentiis sta provando a ricostruire il rapporto con l’ex tecnico del Milan, facendo un passo verso di lui e la squadra, presentandosi spesso in ritiro e organizzando un discorso (in presenza o in videochiamata) ai calciatori.

L’obiettivo è la conquista di un piazzamento valido per la partecipazione alla prossima Champions League, fondamentale per il mercato e per l’intero progetto. Al momento, parlare di riconferma per Gattuso è, probabilmente, prematuro, ma centrare l’obiettivo rappresenterebbe uno step importantissimo.

