L’emittente satellitare Sky Sport fa il punto sul futuro di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, la cui permanenza è in forte dubbio.

Il polacco, infatti, ha un contratto in scadenza nel giugno 2021, e la trattativa per il rinnovo sembra essersi arenata. Da Castel Volturno non filtra ottimismo, anzi, le sensazioni sono sempre più negative, ecco perché Milik potrebbe essere ceduto durante la prossima finestra di calciomercato. L’addio sembra sempre più vicino.

