Sky, si discute il rinnovo di 4 azzurri: ancora stallo per Milik

Durante il periodo di pausa forzata, causa Coronavirus, il Napoli, secondo quanto riporta Sky Sport, sta dando priorità ai rinnovi di contratto.

Il club azzurro, infatti, sta facendo attente valutazioni, in particolare sui calciatori con contratto in scadenza a giugno del 2021: Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik, Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic. In particolare, ci si sta concentrando soprattutto sui due polacchi.

Zielinski è un pupillo di Gattuso, che sta spingendo fortemente per il rinnovo. Il Napoli è al lavoro per trovare un punto di incontro, ma la quarantena rende tutto più complicato. Per quanto riguarda Milik, invece, attualmente si registra una fase di stallo: qualora non dovesse essere trovata un’intesa entro giugno, quasi sicuramente l’attaccante verrà messo sul mercato.

