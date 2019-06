Sky Sport: “Per James si può chiudere nelle prossime ore! La trattativa è in stato avanzato”

L’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la trattativa che porterebbe James Rodriguez al Napoli.

“Non so se arriveranno sia James che Lozano, il Napoli ci sta provando. Da oggi il Napoli ha in pugno James. Mendes, suo agente, si trova a Madrid ed ha un ottimo feeling con De Laurentiis e Giuntoli. Il Real Madrid apre al prestito di 7 milioni con diritto di riscatto fissato a 35. La trattativa è in stato avanzato e si può chiudere nelle prossime ore. C’è il sì del calciatore.”

Comments

comments