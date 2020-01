Sky – Su Tonelli c’è anche l’interesse del Cagliari

Gianluca Di Marzio riporta le ultime che riguardano Lorenzo Tonelli, difensore del Napoli che ancora non ha disputato una partita ufficiale.

Sulle sue tracce ci sarebbe il Cagliari di Giulini, con la stima del ds Carli che lo ha avuto già quando erano entrambi all’Empoli. Tonelli è rientrato questa estate dal prestito alla Sampdoria e da allora non ha più giocato.

Il Cagliari cerca un rinforzo in difesa per questa seconda parte di stagione, per avere più alternative e continuare la rincorsa all’Europa, conclude Gianluca Di Marzio.

