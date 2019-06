La moglie di Raul Albiol, tramite il proprio profilo Instagram, pubblica una foto del difensore spagnolo che ammira Napoli dalla barca.

Giornate di vacanza e mare per Raul Albiol e famiglia; ci pensa la moglie a pubblicare una foto di loro (marito e figli) in barca che se le godono. La frase non lascia nulla all’immaginazione: “Le mie persone preferite”; da notare, però, che sono intenti ad ammirare proprio Napoli dalla propria barca.

Visualizza questo post su Instagram Mis personas favoritas 💖💖💖💙💙 Un post condiviso da Alicia Roig (@alicia_roig23) in data: 16 Giu 2019 alle ore 10:17 PDT

