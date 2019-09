SOCIAL – Careca ed il suo ritorno al San Paolo

View this post on Instagram

Questo è il palcoscenico della mia carriera che mi ha dato tantissima gioia e soddisfazione. Ho anche avuto il piacere di conoscere il grande KK Koulibaly e faccio molti complimenti per la sua umiltà e semplicità e gli auguro tantissima fortuna. E un abbraccio anche tutti i tifosi del Napoli che mi hanno sempre sostenuto e che mi hanno dato sempre tanta gioia💙💙💙