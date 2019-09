Il Napoli è pronto per la sfida contro la Sampdoria di questo pomeriggio; tramite il profilo Instagram pubblica un post per il match.

Alle ore 18 andrà in scena Napoli-Sampdoria, terzo turno di questa Serie A 2019/20 per gli azzurri. Questo il post pubblicato dal profilo ufficiale del club in merito:

Comments

comments