SOCIAL – Pistocchi e la critica ad Allegri

Maurizio Pistocchi, tramite il suo account ufficiale di Twitter, critica Allegri per una frase detta durante la conferenza stampa di addio.

Maurizio Pistocchi non si trattiene dal criticare Allegri per le parole dette in conferenza stampa oggi; la critica non è neanche nascosta, e si riferisce al fatto che non è riuscito a vincere la Champion’s League con la Juventus. Di seguito il post:

“Se non vinci non sei bravo. Potrei farvi un esempio, ma non ve lo faccio” Anche io, Max pic.twitter.com/wbpGapVDa8 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 18, 2019

