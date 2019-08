SOCIAL – Tifosi Fiorentina pieni di entusiasmo, Commisso cammina tra loro

I tifosi della Fiorentina sono pieni di entusiasmo dopo l’arrivo di Ribery, in fila per i biglietti e gli abbonamenti; Commisso si fa vedere tra loro.

Rocco Commisso, il nuovo proprietario del club viola, cammina tra i tifosi pieni di entusiasmo; tifosi in fila per acquistare i biglietti per la partita di stasera o l’abbonamento, che ha superato quota 20000 tessere vendute. Di seguito il post della pagina Twitter ufficiale del club:

#RoccoCommisso saluta i tifosi viola in fila per abbonamenti e biglietti prima di #FiorentinaNapoli 🇺🇲 Rocco Commisso with fans at official #FiorentinaPoint #ForzaViola #QuestaÈFirenze pic.twitter.com/bPk8wVpKg8 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 24, 2019

Comments

comments