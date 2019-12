Sofyan Amrabat: il giovane vecchio del centrocampo del Verona

Sembra essere sempre più vicino l’acquisto di Sofyan Amrabat da parte del Napoli in vista della prossima stagione.

Sofyan Amrabat è un centrocampista marocchino nato a Huizen il 21 agosto del 1996. Il calciatore ha doppia nazionalità data la nascita in Olanda. Ha da sempre scelto la Nazionale del Marocco con cui ha già collezionato 8 presenze nelle gare di qualificazione alla Coppa d’Africa.

Attualmente gioca nel Verona che lo ha preso in prestito con diritto di riscatto dal Club Brugge con cui ha un contratto fino al 2022. Con il club italiano ha giocato tutte le partite fatte fin qui in campionato e questo testimonia la sua importanza all’interno degli schemi di Juric che recentemente ha dichiarato di volerlo in campo finché non morisse.

Il suo ruolo naturale è quello del centrocampista centrale che però all’occorrenza può adattarsi a mezzala destra o addirittura a difensore centrale. Inoltre predilige l’uso del piede destro.

La sua carriera parte dalle giovanili dell’Utrecht che lo ha fatto esordire in Eredivisie a 18 anni. Successivamente si trasferito al Feyenoord con cui ha vinto una Coppa d’Olanda e due Supercoppe Olandesi.

Una piccola curiosità lega anche se solo in parte Amrabat al Napoli. Sofyan, infatti, è il fratello di Nordin Amrabat che in passato segnò un gol al Napoli in amichevole mentre vestiva la maglia del Galatasaray.

Comments

comments