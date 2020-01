Spal-Bologna, la squadra di Mihajlovic vince in trasferta

Il Bologna trova la vittoria in casa della Spal, con due gol fatti nel secondo tempo; una sconfitta che non aiuta i padroni di casa in classifica.

Nel secondo tempo i gol di Barrow, arrivato in questa sessione di mercato dall’Atalanta, e Poli regalano la vittoria al Bologna. La partita si conclude con il risultato di 3 a 1 a favore della squadra di Mihajlovic, con la Spal che non è riuscita a trovare il modo di recuperare la partita.

La squadra di casa rimane in terz’ultima posizione in classifica, mentre i felsinei si portano in decima posizione a 27 punti.

