Spalletti a Kiss Kiss: “La squadra sta costruendo la propria consapevolezza, a Cagliari vorrei che ci comportassimo da Napoli”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Dopo Barcellona, Inter, ma anche a Venezia che non era semplice, la squadra sta costruendo la propria consapevolezza. Da queste sfide si capisce il valore dei ragazzi e non dobbiamo più tornare indietro.

Dovessi fare un bilancio sulle ultime sfide devi dire che i ragazzi si stanno comportando al meglio. Koulibaly? Gli aggettivi soni finiti, ma a Barcellona è stato spaventoso era al posto giusto e al momento giusto.

A Cagliari vorrei che ci comportassimo da Napoli, dobbiamo scendere in campo felici, lo stesso discorso lo avevo fatto anche per le gare precedenti. I sardi sono in fiducia, i, Cagliari ha il carattere del suo allenatore e noi dovremo essere allo stesso livello loro.

Sugli obiettivi dico che si punta sempre al massimo, ma meglio pensare ad una sfida alla volta. Vorrei da qui a fine stagione ben 13 gioie.

Osimhen? Se Koulibaly è spaventoso lui è stratosferico ma deve capire dove può arrivare da qui al futuro. A Barcellona ha mostrato che ha la fisicità per mettere la difesa in avversaria in difficoltà, forse meno preciso nei cross. Lui deve convincersi che è davvero forte, la squadra deve seguire il suo modo di giocare.

Gli infortunati? Nessuno ci sarà per Cagliari, mentre per il Barcellona forse Politano. Ogni volta che ci dicono che recuperiamo i giocatori li perdiamo, forse è meglio non dirlo più”.

