Spalletti: “Col Venezia non si tratta di una gara di passaggio. Il Napoli deve fare il Napoli”

Live – Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia dell’importante sfida di campionato contro il Venezia di Zanetti.

“L’Inter è stata brava ad avere più quote degli altri. Le altre sono suddivise in parti uguali, ma l’Inter mi sembra che abbia portato a casa la possibilità di essere avanti alle altre.”

“Ci possono essere dei momenti come quelli che abbiamo passato dove può sembrare più difficile, qualsiasi scenario non deve cambiare assolutemente niente. Il Napoli deve fare il Napoli. Sarebbe fondamentale avere un numero di calciatori a disposizione che ti permette di giocare queste gare così ravvicinate. Ormai la normalità è giocare spesso, bisogna smettere di sottolineare i periodi in cui si gioca di più. Tanto ormai questa è la regola.”

“Io la squadra l’ho vista sempre in condizione. Poi è chiaro che se siamo costretti a giocare sempre con gli stessi qualcuno può affaticarsi ma i ragazzi si sono sempre allenati bene. Non conta tanto quello che siamo stati costretti a passare ma conta quello che abbiamo voglia di andare a fare. Dobbiamo essere vogliosi di superare ogni ostacolo che ci viene messo davanti. Ora che è finito il mercato sono felice. Non vedevo l’ora che finisse per stare più tranquillo.”

“Abbiamo le carte in regola per andare a fare questa partita difficile e per fare quel piccolo miglioramento di cui abbiamo bisogno.”

“E’ vero che non bisogna cadere nel tranello che sia una partita di passaggio. Il Venezia è un avversario forte, con giocatori forti e un allenatore che sa fare il suo mestiere. Poi ci sono tante cose particolari, anche il modo in cui si arriva allo stadio, che potrebbero creare qualche disturbo. ”

“Possibili cessioni a gennaio? Non mi aspettavo niente. Avevamo fatto un piano con la società, quello di rimanere con quelli con cui siamo partiti. Pensavamo di avere una squadra forte all’inizio e lo pensiamo ancora. Il pericolo era che i nostri calciatori potessero essere appetiti da altre società”.

“Noi qualche difficoltà l’abbiamo avuta sempre, anche in questo momento qui. Tutto volge al positivo, si legge che abbiamo tutti a disposizione anche se non è proprio così. Abbiamo un numero sufficiente di calciatori per arrivare bene a questa partita esibendo il nostro calcio al meglio. Dobbiamo fare un saltino caratteriale nelle partite che possono sembrare più semplice.”

“Le parole di Nainggolan? Vive senza collera. Dice quello che pensa, sempre. Gli chiedo scusa, mi dispiace aver pensato male di quella notte prima di Bergamo. Giocavano a FIFA 2016…”

“Esclusione di Tuanzebe dalla lista UEFA? Se l’avessi messo dentro ne avrei dovuto togliere un altro. E’ quello il momento in cui non vorresti mai essere allenatore. All’Inter addirittura ne ho dovuti togliere 3 o 4, li si crea proprio un massacro. Ho fatto dei calcoli e delle valutazioni, in questo caso qui usciva Manolas ed entrava Ghoulam che prima era infortunato. Il terzino sinistro mi manca, di centrali ne ho tre col rientro del comandante. La forza davanti va mantenuta. Per Axel è veramente un grandissimo dispiacere da parte mia. Ha familiarizzato subito con tutti, parla già un po’ di italiano, in allenamento va fortissimo.”

“Noi abbiamo a casa Lozano e Ounas, avere a disposizione qualcuno che ti cambia la partita può essere una soluzione.”

“Mi aspettavo questo rendimento di Rrahmani e Juan Jesus. Già all’inizio quando facevo giocare Manolas Rrahmani dimostrava di stare sempre sul pezzo. Doveva solo stare più attento nella costruzione bassa, ora è perfetto, ti trova quelli nella trequarti spessissimo e poi ha assunto la personalità del leader così come Juan che ha lavorato e ha dimostrato. Koulibaly? Lo aspettiamo a braccia aperte, lui in campo sa quello che deve fare. Il Senegal è una squadra forte e merita di vincere questo torneo, visto che eravamo lì mi avrebbe fatto piacere vederli contro in finale, purtroppo non è andata così ma hanno fatto un grande torneo. ”

“Il futuro si gioca nell’immediato presente.”

“Come stanno Lozano e Ounas? Per Lozano stiamo aspettando che rientri per farlo valutare. Ounas dalla prossima settimana sarà in gruppo.”

