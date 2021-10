Spalletti in conferenza: “Partita difficile, contenti del risultato. Meriti alla compattezza delle squadre”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida pareggiata 0-0 contro la Roma.

“Oggi era una partita difficile. La maturità stava nel saperla mantenere in equilibrio. Tante volte la Roma è partita forte e siamo andati a prenderli davanti ad Ospina.”

“Come giudico la partita? Uno step ulteriore di crescita per quelli che devono essere i comportamenti in determinate partite. Anche i cambi sono stati fatti da entrambi per andare a prendersi il risultato pieno. E’ sottile il confine tra la vittoria e la sconfitta.”

“Ho salutato l’arbitro e gli ho battuto le mani per dirgli bravo in maniera convinta. Volevo fargli i complimenti, sono dispiaciuto perchè non ho mai protestato nonostante 2/3 episodi al limite.”

“I fischi? Me li aspettavo, ognuno è libero di comportarsi come vuole. So quello che ho fatto, un giorno faremo chiarezza una volta per tutte. Ho amato questa squadra e ho amato i calciatori che ho allenato. Sono esperienze che mi porterò sempre dietro. Ho allenato campioni come Totti, Salah, De Rossi, Maicon, Keita, Strootman e tanti altri.”

“Molti calciatori avevano giocato anche giovedì, il recupero è poco. Farsi trovare pronti ad avere questa intensità è sintomo di squadra forte. Sono calciatori professionisti a tutto tondo. Siamo contenti di aver fatto questo risultato contro una grande squadra. ”

“Il calcio va giocato con lo stadio pieno con questi boati qui. Le squadre e i tifosi devono essere una cosa sola. Bisogna saperci stare dentro queste emozioni e dentro queste prese di posizioni. Il momento è difficile con quelli che sono i prezzi per venire allo stadio. Dopo quello che si è passato non è facile per le famiglie acquistare 2/3 biglietti più volte al mese.”

“Noi siamo entrati dentro all’inizio e abbiamo passato un quarto d’ora difficile. Poi la gara si è normalizzata e siamo arrivati al nostro livello di calcio. Poi però ci sono gli avversari, e la Roma stasera ha fatto una fase difensiva veloce, molti contrasti. Darei più meriti alla compattezza delle due squadre rispetto ai demeriti nel costruire gioco.”

Comments

comments