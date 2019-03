Spalletti: “Inter brutta nel primo tempo; difficoltà nell’avere costanza”

Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la fine di Cagliari-Inter, dove la sua squadra è uscita sconfitta dopo una brutta partita.

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky dopo Cagliari-Inter, che ha visto i nerazzurri uscire sconfitti dopo una bella prestazione dei padroni di casa.

“Inter brutta nel primo tempo. Poca precisione ed in ritardo anche sulle seconde palle, pochi duelli vinti e palle conquistate.

Mi spiego questa anomalia con la bravura degli avversari. Abbiamo le stesse potenzialità ma non riusciamo a fare come fanno gli altri.

Non è tanto quello che si riesce a recuperare, ma la reazione in campo o negli episodi che si creano successivamente. La reazione c’è stata anche stasera, ma sono gli sviluppi che uno deve considerare.

Io posso ritornare a dire le stesse cose, perché se c’è un posto dove si può aiutare l’Inter ora è il campo. Ci sono alcune cose oggettive che ti creano delle difficoltà. Negli ultimi 5 minuti era inutile mettere un altro uomo veloce in campo, ma serviva l’uomo d’area perciò ho fatto entrare Ranocchia.

Per me siamo rimasti più o meno gli stessi rispetto all’andata; è come se c’è una difficoltà nel mantenere una certa costanza di partita in partita.

La scorsa settimana abbiamo detto che stiamo aspettando che questo caso si metta a posto; ora stiamo aspettando anche che finisce questo ciclo di cure al ginocchio. Così come Keita che sta finendo di recuperare.“

Comments

comments