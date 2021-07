Spalletti, le prime parole da allenatore azzurro: “Napoli, sarò con te”

Luciano Spalletti è arrivato a Castel Volturno insieme al presidente De Laurentiis per cominciare la sua avventura da allenatore del Napoli.

Le prime parole del neo-allenatore azzurro sono quanto di meglio si potesse sentire; Spalletti ha riferito le seguenti parole alla radio ufficiale del club:

“Forza Napoli e come dicono i tifosi: sarò con te. Felicissimo e onoratissimo di essere l’allenatore del Napoli, ci metterò tutto me stesso. Ho amato le città dove ho lavorato e Napoli è un contesto stimolante. No nvedo l’ora di conoscere tutto.”

Una sola frase, dedicata a Napoli ed ai napoletani. Il presidente De Laurentiis, inoltre, gli ha dato già il benvenuto così:

“Un saluto a tutti, siamo qui con il nostro nuovo mister, c’è grande ottimismo. Benvenuto a casa.”

