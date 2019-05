Spalletti: “Quando hai fatto sempre il tuo dovere, arrivi in fondo e accetti il risultato”

L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match decisivo contro l’Empoli:

“Quando si arriva in un confronto dove si è dentro o fuori, dove c’è una partita decisiva, poi è chiaro che diventa il massimo come attesa e come possibilità di realizzare il risultato. E’ un carico emotivo importante, ma ci siamo un po’ abituati.

I nostri tifosi vogliono bene all’Inter. Preferisco giocarla a San Siro, poi i nostri tifosi sanno come comportarsi. Ci sentiamo bene perché abbiamo lo scopo di riportare l’Inter in Champions League.

Si passano varie fasi durante il percorso del campionato di una squadra. Ci sono momenti che sono completamente diversi da altri.

Sia Icardi che Lautaro hanno il carattere e la personalità per incidere sullo scorrimento della partita. Sono calciatori forti nella testa oltre che sul campo. Hanno un modo di pensare e agire giusto. Hanno le stesse potenzialità.

Abbiamo deciso di riempire la testa di cose che potrebbero permettere all’Inter di tornare in Champions. Noi dobbiamo essere pronti domani sera e continuare a fare quello che abbiamo fatto questa settimana. E sapere che c’è la soluzione davanti. Poi si gioca la partita e si saprà dove giocheremo il prossimo anno. Quando hai fatto sempre il tuo dovere e ci metti il massimo, poi arrivi in fondo e accetti il risultato. E noi abbiamo sempre dato il massimo”

