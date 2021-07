Spalletti su Elmas: “Le sue caratteristiche? Sa fare molte cose”

Nel corso dell’evento che si è tenuto ieri sera, il mister Spalletti si è soffermato anche su Eljif Elmas e sulle sue caratteristiche.

Un tifoso presente all’evento, infatti, ha chiesto all’allenatore cosa ne pensasse del macedone. Questa la risposta di Spalletti:

“Lui sa fare molte cose, basta metterlo in un ruolo, lui codifica e lo fa bene. Abbiamo davanti qualcosa di veramente eccezionale. Forse si basa troppo sulle sue capacità di corsa e resistenza e così perde un po’ di vista qualche cosa che può fare in più. Lui è importante e ci darà una mano. Lo vedo bene. Per fare una partita da campione ci vogliono 90 minuti vicino al pallone e alla squadra e lui ha entrambi.”

