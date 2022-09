SpallettiMood: il ritorno nel Luna Park. L’urlo The Champions fin dove arriva?

Una rubrica del tutto nuova nasce su 100×100 Napoli dal titolo SpallettiMood, che andrà a riprendere le sue frasi più significative in conferenza stampa.

Lo SpallettiMood da Serie A…

02-03/09/2022 – Contro la Lazio. Mica si può sempre vincere…

Una frase che mister Spalletti ha detto in conferenza stampa colpisce un po’ tutti quelli che l’hanno sentita o che la leggono: “ ‘Se non vinci hai fallito’ …io non so se riesco sempre a vincere. Siamo umorali. In questo nuovo corso ancora non sappiamo se riusciamo a sovvertire nell’immediato un risultato“. Nuovi elementi in squadra, nuovo corso e come si suol dire mica si sa come può finire una partita..

Alla fine, l’umore era quello giusto per la sfida contro la Lazio. Sfida iniziata male ma ribaltata e giocata alla grande dagli azzurri; il mister non ha voluto mancare di sottolinearlo in conferenza stampa (e ci mancherebbe, si potrebbe dire…) così: “Quando tu stai a ciondoloni, gli altri prendono decisioni. E l’ha fatto la Lazio, poi la nostra reazione è stata molto feroce“. Prima si ciondola e poi si reagisce, magari se si potesse evitare la prima…

Tra l’altro, mentre Sarri si è lamentato dell’arbitro da tutte le parti Spalletti non ci gira intorno ed è dell’opinione opposta: “Uno dei migliori. Ha deciso in modo diverso su alcuni interventi ma ritengo sia uno dei top“.

31/08/2022 – Spalletti ed il turnover senza effetto contro il Lecce

Per la sfida contro il Lecce, neo-promossa in Serie A, il mister non tiene una conferenza stampa pre-partita (qualche carattere in meno…). Per la partita Spalletti sceglie un bel turnover, che però non ha avuto un vero e proprio effetto positivo, considerando l’1 a 1 finale.

Dopo la sfida, arriva il commento sulle scelte: “Mancata la velocità della giocata, nel primo tempo si costruiva lento e loro (il Lecce) ci portavano in giro perché non eravamo corti. Siamo andati in difficoltà”. La chiusura è su Meret che, nonostante un’estate di fuoco, è stato abbastanza freddo da parare il rigore: “stasera ha fatto un grande intervento sul rigore. Siamo fiduciosi e sapevamo di avere a che fare con un buon portiere“.

27-28/08/22 – A Firenze (la sfida contro la Fiorentina) c’è il ricordo spacca-cuore, ma dopo la partita..

Il campionato prosegue, così come le conferenze stampa di Spalletti. Alla terza giornata in poco meno di 15 giorni, il mister nel presentare la sfida contro la Fiorentina ricorda il ricordo (scusate il gioco di parole) spacca-cuore: “Il mio ricordo di Firenze è da spacca cuore. La seguivo da bambino allo stadio. Ho tanti amici a Firenze compreso chi mi sistema le biciclette. Ho tante prese in giro da loro. Sarà emozionante entrare allo stesso ritrovare il ricordo di Ciccio Rialti dopo la partita“.

Ma, al termine della stessa (finita 0 a 0), a Spalletti forse si è spaccato anche qualcos’altro. Il motivo? I due tifosi (che poi hanno ricevuto il Daspo) che gli hanno insultato la madre per tutta la partita: “Nervosismo al fischio finale? I problemi sono sempre gli stessi che vengono a dirti “la maiala di tua madre” per novanta minuti con bambini vicini che guardano e ascoltano e nessuno gli dice niente. Sono anni che sento dire le stesse cose, bisogna prendere precauzioni se ci sono tre deficienti“.

20-21/08/2022 – Capitolo Monza. Dal diventare forti alla fiducia nei giocatori

Per la seconda giornata, mister Spalletti ha regalato altri piccoli spunti… Tra il far diventare forte il gruppo e riporre fiducia nei giocatori. Prima della sfida contro il Monza, il mister con parole molto semplici ha ribadito che “Nel concreto si lotta per diventare una squadra forte, un gruppo che si alleni sempre forte, equilibrato, con disponibilità forte come prima”; persi giocatori importanti come Koulibaly & co., è normale che si debba lottare per questo (no?).

Dopo la vittoria contro il Monza, poi, il mister fa partire l’invito per i tifosi al party della fiducia! E lo ha fatto così: “Questi calciatori qui sono seri, i tifosi si possono fidare di questi ragazzi”.

13-15/08/2022 – La sfida contro il Verona apre la Serie A 2022/23 e Spalletti subito ci dà dentro..

..e lo fa nella conferenza stampa prima della sfida contro gli scaligeri. A domanda diretta sulla stagione che sta per iniziare il mister risponde così: “Quello che posso dire è che faremo meglio fin da subito e che faremo innamorare di nuovo la città”.

E come si può fare a far innamorare di nuovo della città, uno può chiedersi? Spalletti lo fa presente in conferenza stampa, con parole semplici: “Sappiamo qual è la responsabilità di vestire la maglia del Napoli, di non avere mai alibi. Quando si veste questa maglia non ci sono scuse, dobbiamo vincere le partite”. Anche se, c’è da dire, che la domanda non c’è stata, ma se si va a leggere tra le righe…

…E quello da Champions League

06/09/2022 – Si ritorna in Champions, e c’è di nuovo la sfida al Liverpool

Chiaro e coinciso Spalletti sul ritorno in Champions League: “A me emoziona tantissimo essere al luna park del gioco del calcio, le musiche dagli spogliatoi oltre a quella in campo“. Eh, speriamo che per il Napoli stasera il Luna Park sia di quelli da ricordare..

Ed il mister non gira troppo intorno neanche su come si deve affrontare la partita. “Domani sarà bello vedere i calciatori lottare con muscoli, polmoni e testa“. Magari, l’urlo “The Champions” può arrivare ad Anfield e oltre. Com’era il titolo di quel film con Bruce Lee? “L’urlo The Champions terrorizza anche Anfield”?

